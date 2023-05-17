Сирийца извлекли живым из-под завалов через три месяца после землетрясения

Фото: Instagram / akhbar.fouri

Через три месяца после землетрясения в Сирии из-под завалов извлечён живым мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Akhbar.fouri.

Мужчина сильно истощен, его передали медикам для наблюдения и реабилитации. Другие подробности не сообщаются.

В результате землетрясения в Сирии в феврале 2023 года погибли, по разным данным, около 6-7 тысяч человек, тысячи человек пострадали.