Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Сирийца извлекли живым из-под завалов через три месяца после землетрясения
Instagram / akhbar.fouri Сегодня, 07:46
387
Сегодня, 07:46
387
Фото: Instagram / akhbar.fouri

Сирийца извлекли живым из-под завалов через три месяца после землетрясения

Через три месяца после землетрясения в Сирии из-под завалов извлечён живым мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Akhbar.fouri.

Мужчина сильно истощен, его передали медикам для наблюдения и реабилитации. Другие подробности не сообщаются. 

В результате землетрясения в Сирии в феврале 2023 года погибли, по разным данным, около 6-7 тысяч человек, тысячи человек пострадали.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 07:46
387
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх