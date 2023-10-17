Сирень зацвела в середине октября в Актобе

Кусты сирени зацвели в Актобе в середине октября. Распускающиеся соцветия во дворе дома заметила одна из жительниц областного центра, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Хабар 24.

Сирень, рассказывает женщина, посадили 15 лет назад. За это время кустарники никогда не цвели осенью. А на днях на одном из них появились цветы.

Обычно сирень цветёт только раз в году – в мае-июне.

"Когда пригляделись, увидели, что почки сирени прямо распускаться стали. Я думаю, знак какой-то хороший, что будет тепло, наверное, и осень нескоро наступит", - сказала жительница Актобе Сауле Тажина.

Редкое явление природы порадовало пчёл, облюбовавших кустарник.