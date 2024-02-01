Синоптики сделали предварительный прогноз по паводкам в Казахстане

Объемы влагозапасов в бассейнах рек центральной и западной частей Казахстана ниже среднемноголетних значений, в северной части страны выше среднемноголетних значений. Об этом сообщают синоптики Казгидромет, передаёт BaigeNews.kz.

"Показатели осеннего увлажнения почвы равнинной территории в основном выше среднемноголетних значений. Процессы снегонакопления в бассейнах рек будут продолжаться в феврале и марте. Основной прогноз ожидаемого объема стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана РГП "Казгидромет" выпустит в марте 2024 года и далее будет предоставлять на еженедельной основе", - говорится в сообщении.

В бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень).