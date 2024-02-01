Синоптики сделали предварительный прогноз по паводкам в Казахстане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Объемы влагозапасов в бассейнах рек центральной и западной частей Казахстана ниже среднемноголетних значений, в северной части страны выше среднемноголетних значений. Об этом сообщают синоптики Казгидромет, передаёт BaigeNews.kz.
"Показатели осеннего увлажнения почвы равнинной территории в основном выше среднемноголетних значений. Процессы снегонакопления в бассейнах рек будут продолжаться в феврале и марте. Основной прогноз ожидаемого объема стока весеннего половодья на равнинных реках Казахстана РГП "Казгидромет" выпустит в марте 2024 года и далее будет предоставлять на еженедельной основе", - говорится в сообщении.
В бассейнах горных рек восточной, юго-восточной и южной частей страны суммарные осадки за период влагонакопления около или выше среднемноголетних значений, за исключением бассейнов некоторых горных рек юго-восточной части республики (южный склон Илейского Алатау и северный склон хребта Кетмень).
"Снегозапасы в бассейнах горных рек юга и юго-восточной части страны около и ниже среднемноголетних значений, в бассейнах рек восточной части – выше среднемноголетних значений.
В случае повышенного температурного фона и сильных дождей в феврале, по горным рекам юга, юго-востока и востока Казахстана возможно прохождение высоких тало-дождевых паводков. В настоящее время, процесс снегонакопления продолжается", - отмечают синоптики.
Самое читаемое
- Аэропорты отменят правило 100 мл жидкости в ручной клади
- Школьников задержали за изнасилование девочки в Астане - глава МВД
- Приняли удар на себя: бабушка с дедушкой спасли внука при взрыве газа в Карагандинской области
- Обвинившую таксиста в домогательствах девушку крупно оштрафовали в Костанайской области
- Допинг Зульфии Чиншанло: кто понесёт ответственность и должна ли спортсменка вернуть призовые