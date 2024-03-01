Синоптики рассказали, какими будут первые дни весны в Казахстане

Казахстанские синоптики сделали прогноз на ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Даже на востоке страны прогнозируется постепенное ослабление холода в ночные часы от минус 36 до минус 20 градусов", - сообщили в Казгидромете.

Также синоптики сообщили, что на севере, востоке и юго-востоке ожидается преобладание облачной погоды с осадками, гололедом и усилением ветра.