Синоптики рассказали, какими будут первые дни весны в Казахстане
Сегодня, 17:25
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Сегодня, 17:25Сегодня, 17:25
141Фото: baigenews.kz
Казахстанские синоптики сделали прогноз на ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"Даже на востоке страны прогнозируется постепенное ослабление холода в ночные часы от минус 36 до минус 20 градусов", - сообщили в Казгидромете.
Также синоптики сообщили, что на севере, востоке и юго-востоке ожидается преобладание облачной погоды с осадками, гололедом и усилением ветра.