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Синоптики рассказали, какими будут первые дни весны в Казахстане

Сегодня, 17:25
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 17:25
Сегодня, 17:25
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Фото: baigenews.kz

Казахстанские синоптики сделали прогноз на ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"Даже на востоке страны прогнозируется постепенное ослабление холода в ночные часы от минус 36 до минус 20 градусов", - сообщили в Казгидромете.

Также синоптики сообщили, что на севере, востоке и юго-востоке ожидается преобладание облачной погоды с осадками, гололедом и усилением ветра.

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