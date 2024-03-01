Синоптики прогнозируют солнечное начало весны в Казахстане

По-весеннему солнечные дня ожидаются в Казахстане в ближайшие несколько дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

"Несмотря на то, что на большей части Казахстана сохраняется отрицательный температурный фон, ближайшие дни ожидаются по-весеннему солнечными. На востоке страны прогнозируется постепенное ослабление холода в ночные часы от минус 36 до минус 20 градусов", - говорится в сообщении.

Лишь в северных, восточных, юго-восточный регионах страны, под влиянием циклонов, ожидается преобладание облачной погоды с осадками, гололедом и усилением ветра.