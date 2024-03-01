Синоптики прогнозируют солнечное начало весны в Казахстане
Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
113Фото: baigenews.kz
По-весеннему солнечные дня ожидаются в Казахстане в ближайшие несколько дней, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
"Несмотря на то, что на большей части Казахстана сохраняется отрицательный температурный фон, ближайшие дни ожидаются по-весеннему солнечными.
На востоке страны прогнозируется постепенное ослабление холода в ночные часы от минус 36 до минус 20 градусов", - говорится в сообщении.
Лишь в северных, восточных, юго-восточный регионах страны, под влиянием циклонов, ожидается преобладание облачной погоды с осадками, гололедом и усилением ветра.
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