Синоптики предупредили жителей шести городов

По прогнозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 3 марта ожидаются в Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске, Риддере, Уральске и Актобе, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Специалисты рекомендуют жителям при неблагоприятных метеоусловиях: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Также рекомендуется занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам синоптиков, 3 марта на большей части страны ожидается снег, низовая метель, усиление ветра, на юге, юго-востоке республики ожидаются осадки в виде дождя и снега.