Символика флагов Казахстана и Ватикана использована в логотипе визита Папы Римского в Нур-Султан

Фото: vaticannews.va

Зал печати Святейшего Престола обнародовал девиз и логотип визита Папы Римского Франциска в Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Vaticannews

Девиз апостольской поездки "Посланники мира и единства" написан в верхней части логотипа на казахском языке, а в нижней – на русском. В центре изображён голубь с оливковой ветвью в клюве (символ мира); крылья птицы выполнены в виде двух соединённых рук, символизирующих посланников мира и единства.

"Сердце, расположенное внутри крыльев, представляет собой любовь, плод взаимопонимания, сотрудничества и диалога. Стилизованная оливковая веточка изображена с типичным казахским орнаментом; её зелёный цвет символизирует надежду. На заднем плане – шанырак (конструктивный элемент купола юрты) голубого цвета, внутри его – желтый крест. В логотипе использованы небесно-голубой и жёлтый цвета флага Казахстана, а также белый и жёлтый цвета флага Ватикана", - сообщила пресс-служба Ватикана.

Ранее обнародована программа визита Папы Римского в Казахстан, который будет проходить с 13 по 15 сентября в Нур-Султане по случаю VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

13 сентября Папа Франциск прибудет в международный аэропорт Нур-Султана, где пройдёт официальная приветственная церемония. После он нанесёт визит вежливости Президенту Казахстана в его резиденции, а затем встретится с представителями властей, гражданского общества и дипломатическим корпусом в Центральном концертном зале "Казахстан" и обратится к ним с речью.

14 сентября в 10:00 во Дворце мира и согласия Папа Франциск примет участие в церемонии открытия и пленарном заседании VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий; в ходе конгресса запланирован момент общей молитвы в тишине. В полдень Епископ Рима проведёт в частном порядке встречи с некоторыми религиозными лидерами. В 16:45 Папа возглавит Святую Мессу на площади перед выставочным центром EXPO и произнесёт проповедь.

15 сентября он проведёт ряд встреч, в том числе со священниками. В 15:00 состоится чтение заключительной декларации и подведение итогов VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий, во время которого Папа Франциск выступит со специальным обращением.

Напомним, первый съезд лидеров мировых религий состоялся в Астане в 2003 году.