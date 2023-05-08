Сильный ветер и опасность пожаров: какой будет погода в Казахстане 9 мая

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"Казгидромет" дал прогноз погоды на 9 мая. Штормовое предупреждение объявлено в девяти регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

Как отмечают синоптики, на западе, северо-западе, севере Казахстана пройдут дожди с грозами. Антициклон сохранит погоду без осадков на востоке, юге, юго-востоке страны. По республике ожидаются усиление ветра, на юго-западе, западе – пыльная буря, днем на западе РК — град.

На севере Костанайской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В центральной части Костанайской области, на востоке Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность

9 мая днём на севере Атырауской области ожидается сильный дождь. На западе, севере, востоке области гроза. Днём на востоке, юге области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Атырау днём ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный порывы 15-18 метров в секунду.

На севере, западе Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау 9 мая ночью и утром ожидается гроза.

Днём на юге, северо-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, днем на юге, северо-востоке области 15-20 метров в секунду.

В Актюбинской области ожидается ветер восточный, юго-восточный в северной половине области порывы 17 метров в секунду.

На юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ветер северо-восточный порывы до 18 метров в секунду.

На востоке Кызылординской области и Кызылорде ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

По Усть-Каменогорску, Риддеру и Семею в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

На западе, севере, юге Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.