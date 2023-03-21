Сильный ветер и гроза: в каких регионах ожидается шторм

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По прогнозам "Казгидромета", на большей части территории страны 22 марта под влиянием отрога антициклона будет ясная погода без осадков. Штормовое предупреждение объявлено в четырёх регионах, передаёт BaigeNews.kz.

В южной части Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (дождь, снег). По республике сохраняются туман, на севере, в южной половине усиление ветра, на юге страны — гроза.

Днём 22 марта на севере Северо-Казахстанской области и Петропавловске ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный на севере, в горных районах области 15-20 метров в секунду.

В центре Кызылординской области сохраняется ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

22 марта на юге, востоке Костанайской области ожидается туман. Температура воздуха днём 0-5, на юге области 8 тепла.

Ранее в "Казгидромете" рассказали о том, какая погода будет в праздничные дни.