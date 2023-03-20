Какой будет погода в праздничные дни в Казахстане

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В "Казгидромете" рассказали о том, какая погода ожидается в праздничные дни в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"Большая часть территории Казахстана будет находится под влиянием отрога антициклона, погода ожидается солнечной и умеренно тёплой. На юге и юго-востоке страны, в области пониженного атмосферного давления, будет преобладать облачная погода, пройдут дожди с грозами", - говорится в сообщении.

Кроме того, синоптики прогнозируют туманы по республике, на юго-западе ожидается пыльная буря, а на юге и юго-востоке - усиление ветра.

К слову, 22-24 марта на территорию северных регионов будет смещаться ложбина северного циклона, с которой ожидаются осадки (дождь, снег).

А с 21 марта в Улытауской, Павлодарской, с 22 марта в Костанайской, Северо-Казахстанской, Карагандинской, Абайской и Восточно-Казахстанской областях ожидается постепенное повышение дневных температур до 3-13 тепла.