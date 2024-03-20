Сильные осадки обрушатся на несколько регионов Казахстана
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В трёх регионах Казахстана ожидаются обильные осадки в виде дождя, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.
В предстоящие праздничные дни погоду Казахстана будут формировать два разных барических образования.
"На запад и север страны будет оказывать влияние отрог антициклона, с которым ожидается преимущественно погода без осадков и понижение ночных температур до 10-18 мороза, но днем солнечные лучи прогреют воздух и столбики термометров повысятся выше нуля.
А центральные, южные и восточные регионы республики окажутся под властью циклона, который смещается в восточном направлении с большим запасом влаги, вызывая на своем пути дожди, временами сильные, в горных районах очень сильные осадки в виде дождя и снега, и усиление ветра", - говорится в сообщении.
По республике ожидается туман и гололед.
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