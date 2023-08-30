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Сильные дожди ожидаются на большей части Казахстана

Сегодня, 15:42
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istock Сегодня, 15:42
Сегодня, 15:42
142
Фото: istock

Сильные дожди ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

"В ближайшие трое суток на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града", – сообщили синоптики.

Сильные дожди и дальнейшее понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, юге и юго-востоке страны.

Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на севере республики, в ночные часы температура воздуха составит +5+10, днем +10+18. Лишь на западе Казахстана, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков, а также постепенное повышение температуры воздуха днем до +25+30.

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