Сильные дожди ожидаются на большей части Казахстана
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Сильные дожди ожидаются на большей части Казахстана в ближайшие три дня, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
"В ближайшие трое суток на большей части республики сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами и шквалистым ветром, возможно выпадение града", – сообщили синоптики.
Сильные дожди и дальнейшее понижение температуры воздуха прогнозируются на северо-западе, севере, юге и юго-востоке страны.
Наибольшее понижение температуры воздуха ожидается на севере республики, в ночные часы температура воздуха составит +5+10, днем +10+18. Лишь на западе Казахстана, под влиянием поля повышенного атмосферного давления, прогнозируется погода без осадков, а также постепенное повышение температуры воздуха днем до +25+30.
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