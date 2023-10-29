Сильные дожди и снег обещают казахстанцам в понедельник

По прогнозу "Казгидромета", на большей части территории республики сохранится неустойчивый характер погоды, ожидаются дождь, снег, гололёд. Днём на востоке страны ожидаются сильные осадки: дождь и снег. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра, передаёт BaigeNews.kz.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов страны.

30 октября ночью и утром на севере, востоке Акмолинской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер юго-западный, западный на севере, в центре области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидается ветер юго-западный, западный порывы 15 метров в секунду.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске ночью и утром ожидается туман. Ветер западный, северо-западный днем порывы 18 метров в секунду.

На севере, востоке области Улытау ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Жезказгане ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 метров в секунду. В Караганде ночью ожидается туман. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На севере области Абай ожидается туман. Ветер юго-западный на севере, в центре области 15-20 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег), гололёд. На юге области ожидается туман. Ветер юго-восточный на большей части области 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Петропавловске ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду, ночью порывы 23 метров в секунду.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-западный 15-20 метров в секунду.

В Павлодарской области ожидается гололёд, ночью на юге, днем в центре области туман. Днем на юге области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре гололёд, днём туман.

Днём на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-восточный на западе, севере области 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель. На западе, севере области туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае ожидается низовая метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью и утром в Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду. 30-31 октября в горных районах области туман, ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду, днём 30 октября, сутки 31 октября порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе днём 30 октября порывы 15-20 метров в секунду.