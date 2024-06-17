Сильнейший лесной пожар охватил Калифорнию

Более 1200 тысяч человек эвакуированы в Калифорнии. В округе Лос-Анджелес бушует сильнейший лесной пожар. Он распространился рядом с крупной автомагистралью и угрожает расположенным там строениям, передаёт BaigeNews со ссылкой на телеканал "МИР 24".

Пламя охватило лесной массив в Гормане, это примерно в 100 километрах от Лос-Анджелеса. Огонь движется на юго-восток, к водохранилищу Пирамид-Лейк. Его распространению способствует сухая погода и порывы ветра до 30 метров в секунду.

Пожарные строят заградительные полосы, чтобы локализовать очаги возгорания. С воздуха пламя тушат с помощью вертолетов и самолетов.