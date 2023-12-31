Сила патриота: креативный ролик Службы госохраны восхитил Казнет

Креативный музыкальный клип опубликовала Служба государственной охраны РК. В ролике рассказывается о буднях казахстанского военнослужащего, передаёт BaigeNews.kz.

По сюжету видеоролика, парень пишет письмо своей матери, в котором рассказывает о службе, условиях жизни, товарищах.

Ролик вызвал множество позитивных откликов в комментариях.

"Перерождение республиканской гвардии! Ныне Силы Особого Назначения!", "Этот отряд просто Сила. Лучшие из лучших", "Герои нашего времени", "Мотивация поднятия духа и патриотизма будущих защитников Родины", "Шикарная работа, до мурашек", "Вот это уровень", "Вот она сила патриота", — пишут казахстанцы.