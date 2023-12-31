Сила патриота: креативный ролик Службы госохраны восхитил Казнет
Сегодня, 10:21
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Сегодня, 10:21Сегодня, 10:21
112Фото: кард из видео
Креативный музыкальный клип опубликовала Служба государственной охраны РК. В ролике рассказывается о буднях казахстанского военнослужащего, передаёт BaigeNews.kz.
По сюжету видеоролика, парень пишет письмо своей матери, в котором рассказывает о службе, условиях жизни, товарищах.
Ролик вызвал множество позитивных откликов в комментариях.
"Перерождение республиканской гвардии! Ныне Силы Особого Назначения!", "Этот отряд просто Сила. Лучшие из лучших", "Герои нашего времени", "Мотивация поднятия духа и патриотизма будущих защитников Родины", "Шикарная работа, до мурашек", "Вот это уровень", "Вот она сила патриота", — пишут казахстанцы.