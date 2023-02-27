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Сигнал тревоги: психологическую диагностику школьников автоматизировали в Костанае
Агрессию и тревожность среди костанайских подростков будет выявлять уникальная программа. Она представляет собой электронное тестирование, которое в автоматическом режиме собирает, обрабатывает и анализирует ответы школьников.
Программу назвали "Сигнал", и это полностью разработка костанайских педагогов-психологов и программистов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz
Автор проекта, директор областного центра психологической поддержки и дополнительного образования Елена Петренко, рассказала о том, как пришли к необходимости создать целую систему диагностирования подростков.
"Уже четыре года, как мы проводим по области анонимное анкетирование школьников на предмет выявления аутодеструктивного поведения, тревожности, агрессии. Это очень объёмная и важная работа, которая позволяет выявить детей, которым нужна психологическая помощь. Ведь в среднем на школу из 700 человек выявляется порядка 20-30 таких учащихся 5-11 классов. В целях улучшения процесса анкетирования и уменьшения трудоемкости последующей обработки результата, мы решили автоматизировать систему диагностики. Разработали вопросы, это был очень кропотливый процесс, который включал в себя разные психологические методики. Всё это свели в одну программу, которую сейчас автоматизируем", - говорит Елена Петренко.
Технической частью занимается методический центр информатизации и оценки качества образования. Автоматизация процесса психологического тестирования позволит исключить человеческий фактор при обработке результатов.
"Иногда мы видим, что ребёнок при анкетировании показывал свою тревожность, а психолог это не учёл, где-то просмотрел. А здесь программа сразу будет все фиксировать и отмечать. Плюс сам процесс обработки раньше занимал огромное количество времени и психолог, порой, не добирался до самого главного – до помощи ребёнку. Но когда это будет автоматически – анкета прошла и вот он результат, я думаю, это облегчит всем работу. И доверия будет наверное больше, потому что здесь исключён человеческий фактор", - считает Елена Петренко.
Процесс создания "Сигнала" очень сложный, потому что под рукой у костанайских специалистов нет аналогов. Пробовали работать с российскими программами, но они, как говорится, "не зашли", не прижились. Как говорят разработчики, пользуясь созданным алгоритмом, можно диагностировать и другие вещи. Например, профориентационную направленность.
После того, как программа выявит подростка с тревожностью и агрессией, составляется индивидуальный план коррекции поведения.
"Мы выявляем тревожность у детей, а это всегда какая-то проблема. Если берём во внимание аутодеструктивность, то в 80 процентах случаев причина в нарушении детско-родительских отношений. 20 процентов уходит на психические отклонения. Даже если видимая причина – несчастная любовь, то разбирая каждый случай детально, мы всё-таки приходим к выводу, что основной причиной является нарушение доверия к родителям, потому что ребенку некому было сказать. Некому было довериться, в том или ином случае боялся наказания со стороны родителей, не знал, как они себя поведут. Если было бы больше доверия и тепла в детско-родительских отношений, то аутодеструкции и не было бы", - уверена Елена Петренко.
Психолог считает, что задача родителей – оберегать ребенка, защищать его и вселять в него уверенность, что любая проблема может быть решена, главное – жизнь. А все негативные поступки, девиация происходят от недоверия и недовольства ребенка тем, что творится вокруг. Это могут быть и факты буллинга, межличностные отношения, нарушенные отношения с родителями, случаи, когда родители не понимают, когда ставят неправильные приоритеты, когда проблемы ребёнка умаляются, уничижаются.
"Радует, что сейчас родители очень грамотные, понимают важность психологической коррекции. Мы об этом можем судить даже по звонкам на телефон доверия. Если в 2019 году поступило около 900 звонков, то в прошлом году уже более 3,5 тысяч. Можно полагать, что доверие к психологической службе усиливается. Дети хотят рассказывать о том, что с ними происходит. И есть статистика, что перед тем, как совершить какой-то аутодеструктивный поступок, обычно 70 процентов респондентов обращаются за помощью. Иногда бывает, что нужно просто одна профессиональная беседа, чтобы удержать, перенаправить, полностью развернуть ребенка на 180 градусов", - говорит директор областного центра психологической поддержки и дополнительного образования.
В марте по планам работа над программой "Сигнал" будет закончена, и её внедрят в качестве пилота в одном из районов области. Если проект покажет хороший результат, его запустят уже во всех школах региона с нового учебного года.
Кроме того, по информации управления образования, за прошлый год и истекший период этого года по региону оказана помощь в предотвращении 100 случаев буллинга в школьной среде. В организациях образования работают советы профилактики, службы примирения, отряды помощников полиции, а также 435 педагогов-психологов и 142 зональных инспектора полиции. Есть проблема с обеспеченностью кадрами в сельских малокомплектных школах, где требуются 27 педагогов-психологов.
"Добавлю, что в 2022 году выявлено 139, а в этом году - 15 противоправных групп, распространявших в интернете путь жестокости и суицидального поведения. С несовершеннолетними, подписанными на данные группы, и с их родителями проводятся разъяснительные, профилактические и коррекционные мероприятия", - сообщила руководитель управления образования Айман Ибраева.
Помимо психологической работы с подростками, в области особое внимание уделяется и физической охране объектов образования. Эта проблема стала еще более актуальной после событий в Петропавловске. Турникеты имеются в 108 организациях образования, а лицензированная охрана работает в 62 школах и колледжах области. Все объекты образования региона оснащены камерами видеонаблюдения, однако в 99 из них требуется обновление. Для этого необходимо около 100 миллионов тенге, плюс на рассмотрении в областном маслихате находится бюджетная заявка еще на 66,3 миллиона тенге на обновление видеокамер.
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