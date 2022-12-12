Сигнал о помощи: запомните этот жест

Фото: polisia.kz

“Сигнал о помощи” – полиция рекомендует казахстанцам запомнить жест, изображённый на фото, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Если против вас совершается насилие, и вы не можете самостоятельно обратиться в полицию – подайте “сигнал о помощи”.

Если вы увидели такой жест рукой – значит человеку нужна помощь. Срочно позвоните по номеру 102.