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polisia.kz Сегодня, 22:48
192
Сегодня, 22:48
192
Фото: polisia.kz

Сигнал о помощи: запомните этот жест

“Сигнал о помощи” – полиция рекомендует казахстанцам запомнить жест, изображённый на фото, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Если против вас совершается насилие, и вы не можете самостоятельно обратиться в полицию – подайте “сигнал о помощи”.

Если вы увидели такой жест рукой – значит человеку нужна помощь. Срочно позвоните по номеру 102.

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#полиция #насилие
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:48
192
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