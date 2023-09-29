Siemens Energy примет участие в модернизации энергетической инфраструктуры в Казахстане
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Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев встретился с представителями Siemens Energy в Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.
Сообщается, что в ходе встречи Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев пригласил Siemens Energy принять участие в реализации крупных проектов. Представители компании продемонстрировали казахстанской делегации инновационные решения в области модернизации и развития энергетической инфраструктуры и выразили готовность поучаствовать в реализации энергетических проектов в Казахстане, отметив интерес к поставкам оборудования. В ближайшей перспективе будут проработаны детали дальнейшего сотрудничества с Siemens Energy.
Отмечается, что речь идёт о конкретных проектах. В частности – о проекте по усилению электрической сети Западной и Южной зон ЕЭС Казахстана и строительства электросетевых объектов, в рамках которых предусматривается повышение пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей Западной и Южной зон ЕЭС Казахстана усилением электрических сетей.
Также на стадии реализации с использованием технологии Siemens Energy находятся проекты по переводу с угля на газ Алматинской ТЭЦ-2 мощностью 600 МВт и ТЭЦ-3 мощностью 480 мегаватт.
Отмечается также, что уже сейчас ведётся сотрудничество с Siemens Energy по проекту, проведённому в рамках аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации строительства парогазовой установки мощностью 1 000 мегаватт в Туркестанской области.
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