Siemens Energy примет участие в модернизации энергетической инфраструктуры в Казахстане

Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев встретился с представителями Siemens Energy в Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства.

Сообщается, что в ходе встречи Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев пригласил Siemens Energy принять участие в реализации крупных проектов. Представители компании продемонстрировали казахстанской делегации инновационные решения в области модернизации и развития энергетической инфраструктуры и выразили готовность поучаствовать в реализации энергетических проектов в Казахстане, отметив интерес к поставкам оборудования. В ближайшей перспективе будут проработаны детали дальнейшего сотрудничества с Siemens Energy.

Отмечается, что речь идёт о конкретных проектах. В частности – о проекте по усилению электрической сети Западной и Южной зон ЕЭС Казахстана и строительства электросетевых объектов, в рамках которых предусматривается повышение пропускной способности и надежности электроснабжения потребителей Западной и Южной зон ЕЭС Казахстана усилением электрических сетей.

Также на стадии реализации с использованием технологии Siemens Energy находятся проекты по переводу с угля на газ Алматинской ТЭЦ-2 мощностью 600 МВт и ТЭЦ-3 мощностью 480 мегаватт.

Отмечается также, что уже сейчас ведётся сотрудничество с Siemens Energy по проекту, проведённому в рамках аукционных торгов на строительство вновь вводимых в эксплуатацию генерирующих установок с маневренным режимом генерации строительства парогазовой установки мощностью 1 000 мегаватт в Туркестанской области.