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  • Си Цзиньпин призвал армию Китая сосредоточиться на подготовке к войнам
aa.com.tr 22 Сентября, 12:08
686
Фото: aa.com.tr

Си Цзиньпин призвал армию Китая сосредоточиться на подготовке к войнам

Глава КНР призвал руководство Народно-освободительной армии Китая (НОАК) сосредоточить внимание на подготовке к войнам, передает BaigeNews.kz со ссылкой на агентство "Синьхуа".

"Необходимо добросовестно обобщать и применять успешный опыт реформ, владеть новой ситуацией и (понимать) требования задач, сфокусироваться на подготовке к войнам, а также иметь мужество исследовать и вводить новшества", — заявил Си Цзиньпин во время своего выступления на конференции по национальной обороне и военной реформе в Пекине.

В конференции присутствовали высокопоставленные представители Центрального военного совета (ЦВС), Народной вооруженной милиции и военных академий КНР.

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#Китай #война #Си Цзиньпин
Журналист
22 Сентября, 12:08
686
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