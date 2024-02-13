Шымкентцы пытались сдать на права в футболке с вшитой видеокамерой
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159 результатов теоретических экзаменов на получение водительских удостоверений аннулировали в Казахстане за четыре месяца с момента внедрения новой системы сдачи тестирования, передаёт BaigeNews.kz.
Система позволяет вести видеонаблюдение за услугополучателем, считывать движения, фиксировать посторонние шумы, отслеживать речь. Благодаря ей удалось выявить нарушения в ряде регионов.
Чаще всего на этом попадались жители Шымкента – 76 раз, Туркестанской области – 58 и Алматы - 28. Кандидаты в водители использовали микронаушники, камеры, устройства удалённого доступа и помощь посторонних лиц.
В Шымкенте, например, предприимчивые граждане по очереди сдавали экзамены в одной и той же футболке с вшитой микрокамерой. Система ПДД 3.0 распознала мигание лампочки на одежде и передала сигнал сотрудникам госкорпорации о возможных нарушениях.
Нарушителей отстранили от тестирования. Сдать экзамен они смогут теперь только через три месяца.
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