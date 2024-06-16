Шымкентский бизнесмен попал под суд за продажу несуществующего молока

Житель Шымкента обманул государство на крупную сумму, получив субсидии для агропромышленного комплекса. Махинации обнаружили сотрудники городской прокуратуры, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Оtyrar.kz

Согласно материалам дела, бизнесмен подавал недостоверные заявки по снижению стоимости молочной продукции. Ущерб государству оценили в 12 миллионов тенге. Дело рассматривает суд.

"Производитель должен был реализовать молоко предприятиям по переработке молочной продукции. По информации, предоставленной предприятиями в городскую прокуратуру, было известно, что никакой продукции от данного производителя они не получали. Субсидия от государства направлена на снижение цен на товары и платится от 20 тенге за литр", — рассказывает старший прокурор прокуратуры Шымкента Кали Бейсенбаев.

Таким же образом были выявлены несколько предпринимателей, которые безосновательно пытались получить субсидии. В доход государства взыскано 24 миллиона тенге. Также за грубые нарушения к ответственности привлечены и чиновники.