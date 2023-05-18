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Шымкент атакуют змеи
Жители Шымкента жалуются на неприятное соседство жители микрорайонов Самал-3 и Азат, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.
Встречаются, по данным ДЧС, не только безобидные ужи и полозы, но также ядовитые. Их обнаружили в жилых домах и в одном из детских садов города. С начала мая на отлов пресмыкающихся спасатели выезжали 9 раз, с начала года 17. Спасатели ловили змей с помощью специального оборудования и вывозили их в безопасное место.
"На номер "112" службы спасения поступило сообщение о том, что в 12:52 в одном из детских садов по улице Мәңгілік ел в микрорайоне Самал-3 нашли змею. На место выехала группа спасателей из 4 человек, которые нашли змею и отвезли в безопасную зону. Также в 15:25 поступило сообщение об обнаружении змеи в жилом доме по улице Акбастау в микрорайоне Азат, группа спасателей выехала на место происшествия и пойманную змею отпустили в безопасной зоне",— сообщили в ДЧС.
Сотрудники ДЧС также напоминают, что с середины апреля до конца мая у змей продолжается процесс спаривания. В этот период они наиболее опасны и проявляют наибольшую агрессию. Специалисты рекомендуют при обнаружении змеи не проявлять самостоятельность, а отойти от нее на несколько метров.
"Если уж укусила змея, то сначала следует уложить человека и не двигать его. Не пытайтесь самостоятельно удалить яд из раны, привязать место укуса, так как это может негативно сказаться на человеке. Выпейте антигистаминные препараты, много воды и как можно быстрее доставьте человека в больницу",— говорится в сообщении спасателей.
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