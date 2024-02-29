Швейцарские компании планируют выращивать фруктовые сады и производить вагоны в Казахстане
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В ходе рабочего визита в Женеву заместитель премьер-министра, министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу обсудил с руководством швейцарских компаний "INOKS Capital", "Stadler Rail", "Воѕсhung" и "MSC" инвестиционные проекты в Казахстане в сельском хозяйстве, машиностроении, транспортно-логистической отрасли, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Министерство иностранных дел Республики Казахстан.
Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел РК Мурат Нуртлеу сообщил партнёрам об экономических реформах, успешно реализуемых в Казахстане, инвестиционной политике и преференциях, преимуществах ведения бизнеса в нашей стране.
Глава внешнеполитического ведомства особо подчеркнул роль МИД в привлечении иностранных инвестиций в казахстанскую экономику и выразил поддержку швейцарским бизнесменам в реализации их планов по расширению присутствия в Казахстане.
Представители европейского бизнес-сообщества положительно оценили инвестиционный климат и устойчивый экономический рост Казахстана, значимость страны в обеспечении продовольственной и энергетической безопасности и выразили готовность к диверсификации сотрудничества и развитию перспективных проектов, в числе которых разведение и орошение фруктовых садов в Алматинской области, производство в Казахстане пассажирских вагонов европейского стандарта и вспомогательной дорожной техники.
Реализация достигнутых по итогам встреч договоренностей по привлечению финансирования, открытию и локализации производств и созданию новых рабочих мест будет содействовать росту национальной экономики.
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