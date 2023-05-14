Швеция выиграла "Евровидение-2023"

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Первое место на "Евровидении" заняла шведская исполнительница Loreen с песней Tattoo. Она уже выигрывала конкурс в 2012 году, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

В тройке лидеров "Евровидения-2023" также Финляндия и Израиль.

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По итогам голосования жюри и зрителей представительница Швеции набрала 583 балла в финале конкурса. В 2012 году Лорин уже побеждала на "Евровидении" с песней Euphoria. Швеция в этом году выиграла конкурс в седьмой раз.

Второе место на Евровидении 2023 с песней "Cha Cha Cha" занял Кяарийя из Финляндии.

Третье место с песней "Unicorn" заняла Ноа Кирель из Израиля.

В этом году Великобритания проводила конкурс от имени Украины, финал проходил в Ливерпуле. Победителем прошлогоднего "Евровидения" стала украинская группа Kalush Orchestra.

Финал открылся демонстрацией клипа Kalush Orchestra, в котором участники группы исполняли свою "Стефанию" в киевском метро вместе с британскими звездами, снятыми в Ливерпуле и других британских городах.

Фото: KENSINGTON PALACE/PA

Настоящим сюрпризом стало появление принцессы Уэльской Кейт, а вернее, видеоклипа с ее игрой на фортепьяно. Он сопровождал видеозапись Kalush Orchestra. Кейт сыграла инструментальную пьесу, созданную Джо Прайсом и Коджо Сэмюэлем и записанную в этом месяце в Виндзорском замке.

Великобританию на конкурсе представляла певица Мэй Мюллер, чье произведение I Wrote A Song "Я написала песню" прозвучало последним перед открытием голосования аудитории. Она заняла одно из последних мест.