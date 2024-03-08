Швеция стала 32-м членом НАТО

Швеция официально присоединилась к НАТО, став 32-м членом Североатлантического альянса, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

Шведский премьер-министр Ульф Кристерссон и глава МИД Тобиас Билльстрём передали госсекретарю США Энтони Блинкену в Вашингтоне ратификационные документы, после чего процесс, продолжавшийся последние два года, завершился.

В понедельник, как ожидается, флаг Швеции будет поднят в штаб-квартире альянса в Брюсселе.

Швеция вместе с Финляндией, которая вступила в НАТО в апреле прошлого года, решила отказаться от нейтралитета и присоединиться к альянсу в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Обе страны подали заявку на вступление одновременно, однако присоединение Швеции затянулось из-за позиции двух других членов НАТО — Турции и Венгрии.

Парламент Венгрии одобрил присоединение Швеции 26 февраля, на этой неделе документ подписал новый президент страны Тамаш Шуйок. Турция дала зеленый свет в конце января.