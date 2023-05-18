Швабру за 2 миллиона тенге хотели купить в медвузе Семея

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Самую дорогую швабру в Казахстане хотели приобрести в Медицинском университете Семея. Закупщики разместили объявление, что готовы приобрести очень дорогой инвентарь для уборки помещений вуза, но без особых запросов на золотые ручки и или "умные" автоматические характеристики. Заплатить за, как оказалось, самую обычную швабру госорганизация готова была 1,9 миллиона тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт Антикора по ВКО, сотрудники которой обнаружили объявление.

"Усть-Каменогорский филиал НАО "Медицинский университет Семей" планировал закупить одну единицу швабры за 1,9 миллиона тенге и один комплект матраса за 1,2 миллиона тенге, при этом среднерыночная стоимость швабры 25 тысяч тенге, цена за один комплект матраса варьируется от 30 до 130 тысяч тенге", - говорится в сообщении.

Сотрудники агентства рекомендовали скорректировать траты. В результате в вузе внесли корректировку в планы госзакупок, сэкономив порядка трёх миллионов тенге. Эти деньги планируют направить на приобретение других товаров.

Всего по рекомендациям департамента службы в 2022 году госорганы и субъекты квазигоссектора пересмотрели закупки и сэкономили бюджет на 425 миллионов тенге, а с начала этого года уже сэкономлено 205 миллионов.