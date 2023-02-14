Штрафы почти на один миллион тенге “наездил” житель Темиртау

Водитель, совершивший 40 нарушений ПДД, задержан в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

За январь в Карагандинской области сотрудниками административной полиции наложено более 15 тысяч административных правонарушений по дорожной безопасности, из них взыскано более девяти тысяч штрафов.

Ежедневно полицейские выявляют грубые правонарушения. Такие как управление транспортным средством в нетрезвом состоянии – 107 случаев, выезд на полосу встречного движения – 28, управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными номерами – 30 и нарушение скоростного режима – 4400 случаев.

"Необходимо отметить, в нашей области функционируют 86 стационарных систем фиксации нарушений правил дорожного движения и 11 комплексов Ekin Patrol. Последними за месяц наложено более пяти тысяч штрафов, взыскано 3 600 штрафов. В настоящее время в целях предотвращения ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения в городе Караганде на двух улицах установлены дополнительные скоростемеры. Кроме того, для повышения эффективности надзора за дорожным движением по поручению министра внутренних дел РК разработано и начало функционировать мобильное приложение “Қорғау”. Оно предоставляет информацию на служебный планшет сотрудника полиции со всех камер фиксации нарушений ПДД. Целью данной работы – обеспечение принципа неотвратимости наказания. В данное приложение закачены списки лиц, лишенных права управления, водители автомашин с неоплаченными штрафами, разыскиваемый транспорт, криминальные автомобили и автомобили не прошедшие техосмотр, злостные неплательщики", - сообщил начальник управления административной полиции ДП области Багдат Какимов.

Также он отметил, только за одну неделю задержано более 50 злостных нарушителей, имеющих по несколько неоплаченных штрафов на значительные суммы, и у которых отсутствует страховой полис. Некоторые автомашины водворены на штрафстоянку из-за отсутствия документов.

Так, 10 февраля задержан 30-летний житель города Темиртау, совершивший 40 нарушений скоростного режима на общую сумму 966 тысяч тенге. В настоящее время все штрафы им оплачены.