Штрафы на 88 млрд тенге выписали водителям и пешеходам в Казахстане

По итогам 2023 года водителям и пешеходам выписали штрафов более чем на 88 миллиардов тенге, это на 40% больше, чем год назад, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Сообщается, что в Казахстане стали чаще фиксировать нарушения на дорогах и выписывать за них штрафы.

"За неполный прошлый год число административных правонарушений на транспорте увеличилось на 21,4% в годовом выражении: за январь–ноябрь дорожные службы зарегистрировали 8,2 миллиона правонарушений", - сообщают аналитики.

Они также сравнили данные за пятилетний период и отмечают рост в 2,9 раза.

"На эту тенденцию повлияло несколько факторов. Во-первых, на 13,2% увеличилось количество легковых автомобилей. Во-вторых, больше фактов несоблюдения правил дорожного движения стали фиксировать в автоматическом режиме с помощью систем видеонаблюдения. Так, количество случаев превышения разрешённой скорости за 2022 год в сравнении с 2017 выросло в девять раз, с 344 тысяч до 3,1 миллиона. В прошлом году рост продолжился. По информации из отчётов Комитета правовой статистики и специальных учётов Генеральной прокуратуры (КПСиСУ ГП) РК, за январь–ноябрь 2023 года в поле зрения камер "Сергек" и радаров дорожных полицейских попали 3,9 миллиона автомобилей, превысивших разрешённую скорость (плюс 35,2% к аналогичному периоду). При этом большую часть таких нарушений допустили водители машин, чей спидометр показал минимальное превышение на 10–20 километров в час", - отмечают эксперты.

Отмечается также, что превышение скорости — самое распространённое транспортное административное правонарушение. Доля таких фактов в общем количестве составляет 48,3%. Второе место в этом антирейтинге занимает игнорирование водителем дорожных знаков и разметки: 21,7%.

Специалисты прогнозируют, что в 2024 году количество нарушений, зафиксированных камерами "Сергек", будет ещё больше.