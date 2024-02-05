Штормовые предупреждения сохранятся в 13 областях Казахстана

Штормовые предупреждения по данным РГП "Казгидромет" на 5-6 февраля 2024 года сохраняются на территории 11 областей Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Так 4-6 февраля на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. В Туркестане и Шымкенте ожидается туман.

На севере Кызылординской области ожидается гололед. В центре, на севере, юге области туман.

Ночью на западе, севере, юге, днем на большей части Акмолинской области ожидается метель. Днем ожидается гололед. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20, днем на западе, востоке области временами 23 м/с.

В Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, южный временами порывы 15-20 м/с.

В Кокшетау днем на дорогах ожидается гололедица. Ветер юго-западный, южный утром и днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается метель. Днем снег, метель, гололед. Ветер юго-западный, южный 15-20, днем порывы 23-28 м/с .

Днем на западе Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем на западе области порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, туман. Ночью на севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с.

В Уральске ожидаются гололед, туман. Ночью ожидается низовая метель.

На севере, востоке, юге Атырауской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе, днем на севере Мангистауской области ожидается гололед. На юге, в центре области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Актюбинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, южный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

В Актобе ожидаются низовая метель, гололед.

В Костанайской области ожидаются осадки (преимущественно снег), метель, гололед. На западе, юге области туман. Ветер юго-западный, южный порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере, днем на севере Карагандинской области ожидается низовая метель. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный, южный днем на севере области ожидаются порывы 15-20 м/с.

На севере области Ұлытау ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный, южный днем на севере области порывы 15-20 м/с.