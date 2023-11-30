Штормовые предупреждения объявлены на большей части Казахстана

Штормовые предупреждения объявлены в пятницу в 13 регионах Казахстана, передает BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

1 декабря на западе, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, востоке области Ұлытау ожидается туман.

Ночью на большей части области в Западно-Казахстанской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области туман. В городе Уральск 1 декабря ночью и утром ожидаются гололед, туман.

Утром и днем на севере Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ночью и утром на юге области туман. Ветер юго-западный на севере области порывы 18 м/с. В городе Караганда 1 декабря днем ожидается низовая метель.

В Акмолинской области ожидаются метель, гололед. На западе, севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается туман.

Ночью на большей части, днем на западе, востоке Костанайской области ожидается низовая метель. На востоке, юге области гололед, туман. Ветер западный, юго-западный ночью на большей части, днем на востоке, юге области порывы 15-20 м/с. В городе Костанай 1 декабря ночью и утром ожидается низовая метель.

На севере, востоке, юге области Абай ожидается туман, гололед. Ветер южный, юго-западный в центре области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, гололед. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, западе, юге, днем на севере, востоке, юге Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель. На севере, востоке области ожидается туман. Ветер юго-западный на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В городе Петропавловск ожидается гололед. Ночью и утром ожидается туман.

1 декабря на западе, севере, юге Павлодарской области ожидается гололёд, на западе, юге метель. Ветер юго-западный на западе, юге области порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области ожидается туман.

Ночью на западе, днем на западе, севере, в центре Актюбинской области ожидается гололед.

Также 3 декабря на большей части Костанайской области, Северо-Казахстанской и Акмолинской областей ожидаются снег, гололед, метель. Ветер 15-20, порывы 23-28 м/с, временами 30 м/с и более.

1-3 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. В Таразе ожидается туман. Ветер северо-восточный, порывы 15-20 м/с.