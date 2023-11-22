Штормовой ветер будет бушевать ещё три дня в Казахстане

Прогнозом на ближайшие дни поделились казахстанские синоптики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

Как отмечают синоптики, в ближайшие три дня большая часть Казахстана будет находиться под влиянием циклона. Ожидается усиление ветра до 28 метров в секунду.

23 ноября на севере, северо-западе ожидается очень сильный ветер от 30 метров в секунду и выше, в северной половине также будет метель и гололёд.

Прогнозисты отметили, что по республике пройдут осадки в виде дождя и снега: 23 ноября - на юге, юго-востоке, 23-24 ноября - на северо-западе, 24 ноября - на севере республики.

Погода станет постепенно улучшаться ближе к 25 ноября на юге, юго-востоке и в центре страны. На западе страны ночная температура воздуха повысится от двух градусов тепла до восьми. На северо-западе, севере ив центре страны ночью похолодает до 3-15 мороза, на юге и юго-востоке республики ночью до шести градусов мороза, на востоке - без значительных колебаний, до минус 10 градусов.