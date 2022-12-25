Штормовое предупреждение объявлено в двух областях Казахстана

Фото: ТАСС

"Казгидромет" сообщил о штормовом предупреждении в Кызылординской и Туркестанской областях,передаёт BaigeNews.kz.

26 декабря ночью в Кызылординской области ожидается ветер восточный, юго-восточный в центре области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде ночью ожидается ветер восточный порывы 15 метров в секунду.

На юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере области, в горных районах порывы 15-20 метров в секунду.

Синоптики отмечают, что на большую часть территории Казахстана все еще будет сохранять свое влияние отрог Северо-западного антициклона, с которым прогнозируется погода без осадков. По республике ожидается туман, на юге и востоке РК — усиление ветра.