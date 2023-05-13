Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов Казахстана

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По прогнозам "Казгидромета" на большей части страны сохраняется неустойчивый характер погоды, передаёт BaigeNews.kz.

Пройдут дожди с грозами, на юго-западе, востоке области сильные. По республике ожидается усиление ветра, на северо-западе – туман, на юго-востоке – пыльная буря. На юго-востоке, днем на востоке, юго-западе страны ожидается град.

Штормовое предупреждение объявлено в большинстве регионов.

14 мая ночью на севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, западе области туман. Ветер северо-восточный на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на севере области на поверхности почвы заморозки 2 градуса. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на большей части, днем на юге, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

14 мая на юге, в центре, горных районах области Жетысу ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20, в районе Алакольских озёр 25 метров в секунду. В Талдыкоргане утром и днём 14 мая ожидается гроза. Ветер юго-западный при грозе порывы 15 метров в секунду.

14 мая на западе, в центре Кызылординской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный в центре области 15-20 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В центре, на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, при грозе порывы 17-22 метров в секунду.

В Алматы и Конаеве временами ожидается гроза. Ветер юго-западный, при грозе порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер западный, северо-западный порывы 15-20 метров в секунду. На севере, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 14 мая ожидается ветер западный, северо-западный днем порывы 18 метров в секунду.

14 мая на западе, юге, востоке Мангистауской области ожидаются временами сильный дождь, гроза. Днем на юге, востоке области ожидается град. Ветер северо-восточный на западе, юге, востоке области 15-20 метров в секунду. В Актау ожидаются временами сильный дождь, гроза. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 метров в секунду.

14 мая на севере, юге, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер северный на севере, юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Павлодаре ожидается ветер северный порывы 15-20 метров в секунду.

14 мая днём на северо-западе, севере Западно-Казахстанской области и в Уральске ожидается гроза.

В Астане гроза. Ветер северо-восточный, северный днём порывы 15-20 области .

14 мая ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на юге области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, северный ночью на большей части области 15-20, порывы 23 метра в секунду, днём на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. Ночью на северо-востоке области ожидаются на поверхности почвы заморозки 3 градуса. В Петропавловске ночью ветер северо-восточный, северный 15-20 метров в секунду.

Днём на юге Абайской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере области, днем в центре, на востоке, юге области гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на севере, западе, юге области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Семее гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, востоке области, днем на севере, юге, востоке области гроза, град. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный на севере, востоке, юге области 15-20, днем порывы 25 метров в секунду. В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

В горах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный на горных перевалах области 15-20 метров в секунду. На севере, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на юге, востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. В Таразе днём ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.