Штормовое предупреждение объявлено в Астане и 14 областях Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено на 24 августа в Астане и 14 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается гроза. Днём ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северный, днём порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области 24 августа ожидается гроза. Ночью на западе, севере, днём в центре, на востоке области ожидается сильный дождь. Днём на западе, севере, востоке области ожидается град. Ветер юго-западный с переходом на северный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. 24 августа на западе, юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

В Кокшетау 24 августа ожидается гроза.

В Актюбинской области 24 августа ночью на востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный при грозе порывы 15-20 м/с. 24 августа на западе, востоке, юге области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области 24 августа на севере, юге, востоке ожидается гроза. Ветер северо-западный на западе, юге области 15-20 м/с. 24 августа на западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау 24 августа днем ожидается гроза. Ветер северо-западный днем порывы 15-18 м/с. 24 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В области Абай 24 августа днём на западе, севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днём при грозе порывы 15-20 м/с. Днём на большей части области ожидается сильная жара 35 градусов. 24 августа сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее днём 24 августа ожидается сильная жара 35 градусов.

В Западно-Казахстанской области днём на северо-западе, западе, в центре ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный, при грозе порывы 15-20 м/с. 24 августа на севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Кызылординской области в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный ночью на западе, в центре области 15-20 м/с, днём на большей части области 15-20 м/с. 24-26 августа на большей части Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 24 августа ожидается ветер северо-западный, днём 15-20 м/с с пыльной бурей. 24-26 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Костанайской области на востоке ожидается сильный дождь. На севере, юге, востоке области гроза, днём град. Ночью и утром на западе области туман. Ветер северо-западный, северный на севере, востоке, юге области 15-20, на востоке области порывы 25 м/с. 24 августа на юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае 24 августа ночью и утром ожидается гроза. Ветер северо-западный северный ночью и утром порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области днём на севере ожидается сильный дождь, на большей части области гроза, на севере области град. Ветер западный, днем на севере, западе, юге области порывы 15-20 м/с. 24 августа по области ожидается высокая пожарная опасность. В Павлодаре 24 августа днём ожидается гроза. Ветер западный при грозе порывы 15-20 м/с.

В Туркестанский области 24 августа в горах ожидается гроза. Утром и днём на севере области пыльная буря. Ветер западный утром и днём на севере, западе, в горных районах области 15-20 м/с. 24-25 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 24-25 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 24 августа ожидается ветер западный, днём порывы 15-20 м/с. 24-25 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области 24 августа на западе, севере, востоке ожидается гроза, днём град, шквал. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 м/с. Днём на юге сохраняется сильная жара 35 градусов. 24 августа на юге, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность. В Караганде 24 августа днём ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Восточно-Казахстанской области 24 августа днём на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днём при грозе порывы 15-20 м/с. 24 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области 24 августа ночью на большей части ожидается дождь, на севере, западе области сильный дождь. Ночью на севере, западе области, днём на севере, востоке, юге области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северный, северо-западный на севере, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. 24 августа на севере, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске 24 августа ночью ожидается гроза. Ветер северный, северо-западный днем порывы 15-20 м/с. 24 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

В области Улытау 24 августа на севере, востоке ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный, днём 15-20 м/с. 24 августа на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Жезказгане 24 августа ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области на севере, востоке ожидаются гроза, днем град. Днём на северо-востоке области ожидается пыльная буря. Ветер северо-западный на западе, севере, востоке области 15-20 м/с. 24 августа на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 24 августа ожидается ветер северо-западный днем порывы 15 м/с. 24 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.