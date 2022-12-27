open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах Казахстана
Pexels Сегодня, 04:38
164
Сегодня, 04:38
164
Фото: Pexels

Штормовое предупреждение объявлено в 7 регионах Казахстана

"Казгидромет" сообщил о штормовом предупреждении на 27 декабря в некоторых регионах страны, передаёт BaigeNews.kz.

В Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-восточный на горных перевалах 15-20 м/с.

В Жетысу, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях ожидается туман.

В Усть-Каменогорске, Семее и Риддере в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#штормовое предупреждение #Казахстан #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:38
164
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх