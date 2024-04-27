Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах страны

По прогнозам "Казгидромета" в северных и южных регионах страны ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами, в горных районах юга, юго-востока – осадки в виде дождя и снега, на юго-востоке – временами сильные осадки, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики отмечают, что на запад, восток, центр страны будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге, юго-востоке – град, на юге – шквал, пыльная буря, на юго-востоке – туман.

Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана.

Ночью на востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются заморозки 2 градуса.

На большей части Мангистауской, в центре, на юге Кызылординской, на севере Туркестанской, на юге Атырауской областей сохраняется, на севере области Жетысу, на юге области Абай, на юге Карагандинской области ожидается высокая пожарная опасность.

На юге Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20 м/с.

На востоке, севере области Жетысу ожидается ветер северо-восточный 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с.

Днём на западе, севере, востоке Акмолинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный на западе, севере, востоке области 15-20, днем порывы 23 м/с. В Кокшетау ожидается ветер юго-западный утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный днем в центре, на востоке области 15-20 м/с. 28-29 апреля в центре, на юге области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется высокая пожарная опасность.

Днём на западе, севере Костанайской области ожидается гроза. Ветер юго-западный ночью на западе, севере области 15-20, днем 15-20, на западе, севере, востоке области порывы 23 м/с. В Костанае ожидается ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

На юго-западе области Абай ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный 15-20 м/с.

Днём на севере Павлодарской области ожидается ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Днём на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днём ожидаются дождь, гроза. Ветер юго-западный 15-20, днем порывы 23-28 м/с.

В горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются гроза, град, шквал, на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20, днем порывы 23 м/с.

В Шымкенте во второй половине дня ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В горных районах Алматинской области ожидаются сильные осадки (преимущественно снег), туман. В Алматы ночью и утром ожидается туман.