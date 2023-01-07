Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах страны и Астане

Фото: dzen.ru/news/story

Очередной глубокий Атлантический циклон будет по-прежнему определять погоду по всей территории Казахстана. В стране пройдут осадки: дождь и снег, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казгидромет".

На северо-западе страны – сильный снег, с прохождением холодных фронтов на севере, западе республики ожидается резкое понижение температуры воздуха. По Казахстану сохраняются усиление ветра, гололёд, метель, на юге, в центре страны туман.

Штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах страны и столице.



8 января На юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер юго-западный, на юго-западе, севере области, в горных районах 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе временами ожидается туман. Ветер юго-западный, порывы 15-20, временами 23 метров в секунду.

На западе, востоке Мангистауской области ожидается гололёд. Ветер северо-западный, северный, на западе, востоке области 15-20 метров в секунду. В Актау гололёд. Ветер северо-западный, северный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

На большей части Улытауской области ожидаются метель, гололёд. На юге области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду, днём на большей части области 15-20, временами порывы 23-28 метров в секунду. В Жезказгане ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-западный, порывы 15-20 метров в секунду.

На севере Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью в горных районах, днём на севере, западе, юге, в горных и предгорных районах 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

В Шымкенте ветер юго-западный днем 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Туркестане ожидается ветер юго-западный днём 15-20, порывы 23 метров в секунду.

В Акмолинской области ожидаются ночью снег, днём осадки (преимущественно снег). Временами метель, днём гололёд. Ветер южный, юго-западный с переходом на северо-западный ночью на юге, востоке области 15-20 метров в секунду, днём 15-20, на юге, востоке области порывы 25 метров в секунду. В Кокшетау ожидается метель. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днём порывы 15-20 метров в секунду.

8 января ночью на юге, востоке Западно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер северо-западный, на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду.

В Астане 8 января ожидаются метель, днём гололед. Ветер южный, юго-западный порывы 15-20 метров в секунду.

В Атырауской области ожидаются ветер северо-западный, ночью на севере, юге области 15-20 метров в секунду. В Атырау ветер северо-западный, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на большей части Павлодарской области ожидаются осадки (снег, дождь). На севере, западе области метель. Днем на юге, в центре области гололёд. Ветер южный, ночью на юге, западе области, днём на большей части области 15-20, на севере области порывы 23 метров в секунду. В Павлодаре днём осадки (снег, дождь), гололёд. Ветер южный, днём порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на востоке Актюбинской области ожидается сильный снег. Ночью на севере, востоке области ожидается низовая метель, на юге области гололёд. Ветер северо-западный ночью 15-20, на юге области порывы 23 метров в секунду, днём на юге, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе 8 января ночью ожидается низовая метель. Ветер северо-западный ночью порывы 17 метров в секунду.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, метель. Ветер северо-западный, северный 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Петропавловске 8 января ожидается низовая метель. Ветер северо-западный, северный 15-20 метров в секунду.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, гололёд. Ветер юго-восточный, на севере, востоке области 15-20 метров в секунду. В Усть-Каменогорске днём ожидаются метель, гололёд. Ветер юго-восточный, днём порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, западе, в центре Абайской области ожидаются метель, гололёд. Ветер южный, на севере, западе, в центре области 15-20 метров в секунду. В Семее днём метель, гололёд. Ветер южный, днем порывы 15-20 метров в секунду.

8 января на большей части Костанайской области ожидаются снег, на севере, востоке области сильный снег, метель. Ветер северо-восточный на севере, востоке области 15-20, порывы 25 метров в секунду. В Костанае ожидается метель. Ветер северо-восточный 15-20 метров в секунду.

7-8 января в связи с большой высотой и неустойчивым состоянием снежного покрова на склонах гор в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы сохраняется опасность схода снежных лавин.