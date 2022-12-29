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pixabay.com Сегодня, 08:30
46
Сегодня, 08:30
46
Фото: pixabay.com

Штормовое предупреждение объявлено в 10 городах Казахстана

Синоптики объявили штормовое предупреждение сразу в 10 городах страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт "Казгидромета".

В Абайской, Акмолинской, Восточно-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях снег, метель и гололёд осложнят движение на трассах.

В Костанайской области по прогнозам метеорологов ожидается туман. Он также окутает и южные регионы страны - Кызылординскую и Туркестанскую области и город Шымкент.

В Мангистауской области ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду, на дорогах будет гололёд и снижение видимости.

 

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#погода #метель #штормовое предупреждение
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:30
46
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