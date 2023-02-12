Штормовое предупреждение на понедельник объявили в шести регионах страны

Фото: pixabay

"Казгидромет" дал прогноз погоды на понедельник 13 февраля. Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах страны: Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Атырауской, Мангыстауской и Западно-Казахстанской областях,передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, на востоке страны пройдёт снег с низовой метелью, на западе и в горных районов южного Казахстане пройдут осадки в виде дождя и снега. На юго-востоке, севере и в центре республики ожидается погода без осадков. Местами по стране ожидаются усиление ветра, туман и гололёд.

"В связи с прогнозом осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 13 по 15 февраля 2023 года в Туркестанской области, с 14 по 15 февраля 2023 года в Жамбылской и Алматинской областях ожидается интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", — говорится в сообщении "Казгидрромета".

13-14 февраля на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололёд. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Таразе 13-14 февраля ожидаются туман, гололёд.

Ночью 13 февраля на западе, днём на западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гололёд. Ветер юго-восточный, на юго-западе области днем порывы 15-18 метров в секунду. В Актау 13 февраля ожидается гололёд.

13 февраля на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидается метель. Днём на западе, севере области гололёд. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Уральске 13 февраля ожидается низовая метель. Днём гололед. Ветер юго-западный с порывами 18 метров в секунду.