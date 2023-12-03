Штормовое предупреждение из-за сильного ветра объявлено в большинстве регионов страны

Синоптики "Казгидромета" объявили штормовое предупреждение в столице Казахстана и большинстве регионов страны, передаёт BaigeNews.kz.

"На большую часть республики будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, на севере, востоке страны, ожидаются гололёд, метель. Лишь на юго-западе, юге страны под влиянием антициклона погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра", — прогнозируют синоптики.

В Астане 4 декабря ночью и утром ожидаются метель, гололёд. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью и утром порывы 15-20 метров в секунду, временами 25 метров в секунду.

На западе, севере и юге Павлодарской области ожидается очень сильный ветер временами 30 метров в секунду и более.

На севере, в центре Кызылординской области и Кызылорде ожидается туман.

Ночью на севере, востоке области Улытау ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

На севере, юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Конаеве временами ожидается туман.

Ночью на севере, востоке Карагандинской области ожидается метель. На севере, востоке области ожидается гололед. Ветер западный, юго-западный ночью на севере, востоке области ожидаются порывы 15-20, временами 25 метров в секунду. В Караганде ночью ожидается метель, гололёд. Ветер западный, юго-западный ночью ожидаются порывы 18 метров в секунду.

4-6 декабря на юге, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, ветер юго-западный с переходом на юго-восточный на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 метров в секунду. 4 декабря ночью и сутки 6 декабря порывы 23-28 метров в секунду. В Таразе 5 декабря ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный 4 декабря ночью, 6 декабря сутки порывы 15-20 метров в секунду, временами 23 метров в секунду.

4 декабря на юге, востоке, в горных районах области Жетысу ожидаются сильные осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 метров в секунду. В Талдыкоргане ветер западный порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере, востоке, днем на западе, севере Акмолинской области ожидаются метель, гололед. Ночью и утром на западе, юге области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 15-20, на севере, востоке области порывы 23-28 метров в секунду, днем на западе, севере области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 15-20, порывы 23 метров в секунду.

4 декабря ночью на юге, западе, востоке Атырауской области ожидается туман. В Атырау ночью туман.

В Семее и Усть-Каменогорске прогнозируется ветер юго-западный с переходом на северо-западный порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, на юге, западе области низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 15-20, на юго-востоке области порывы 23-28 метров в секунду, днём на юге, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный с переходом на юго-западный ночью 15-20, порывы 23 метров в секунду.

Днём на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гололед, метель. На западе, востоке, севере области туман. Ветер юго-западный днем на западе, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Костанае днём ожидается гололёд. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью в северной половине, днем на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. На севере области ожидается низовая метель. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ожидается гололёд. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный днем порывы 15-20 метров в секунду.

На юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на юго-восточный ночью на горных перевалах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане ночью и утром ожидается туман.

Напомним, из-за ухудшения погодных условий на пяти участках автодорог республиканского значения в Акмолинской и Северо-Казахстанской области ограничено движение транспорта.