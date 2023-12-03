Пять участков республиканских трасс закрыли из-за непогоды

Из-за ухудшения погодных условий: порывистого ветра и снега движения транспортных средств ограничено на пяти участках автодорог республиканского значения в двух регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".



В Акмолинской области закрыты два участка:

"Кокшетау-Рузаевка" км 0-61, участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области (для грузового и общественного автотранспорта); "Астана-Петропавловск" км 304-341, участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области (для всех видов автотранспорта)

В Северо-Казахстанской области закрыты три участка:

"Кокшетау-Рузаевка" км 61-91, участок от границы Акмолинской области до села Саумалколь (для грузового и общественного автотранспорта); "Астана-Петропавловск" км 417-473, участок от села Рублевка до города Бесколь (для всех видов автотранспорта); "Астана-Петропавловск" км 341-417, участок от границы Акмолинской области до села Рублевка(для всех видов автотранспорта).

На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 402 единицы техники и 631 человек.