Пять участков республиканских трасс закрыли из-за непогоды
Сегодня, 18:06
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Сегодня, 18:06Сегодня, 18:06
174Фото: pixabay.com
Из-за ухудшения погодных условий: порывистого ветра и снега движения транспортных средств ограничено на пяти участках автодорог республиканского значения в двух регионах Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу национального оператора "КазАвтоЖол".
В Акмолинской области закрыты два участка:
- "Кокшетау-Рузаевка" км 0-61, участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области (для грузового и общественного автотранспорта);
- "Астана-Петропавловск" км 304-341, участок от Кокшетау до границы Северо-Казахстанской области (для всех видов автотранспорта)
В Северо-Казахстанской области закрыты три участка:
- "Кокшетау-Рузаевка" км 61-91, участок от границы Акмолинской области до села Саумалколь (для грузового и общественного автотранспорта);
- "Астана-Петропавловск" км 417-473, участок от села Рублевка до города Бесколь (для всех видов автотранспорта);
- "Астана-Петропавловск" км 341-417, участок от границы Акмолинской области до села Рублевка(для всех видов автотранспорта).
На данный момент на автодорогах республиканского значения задействовано 402 единицы техники и 631 человек.
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