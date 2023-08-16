Штормовая погода ожидается в 12 регионах Казахстана

Штормовое предупреждение 17 августа объявили синоптики в 12 областях Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".

17 августа на западе, севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер южный, юго-восточный, на севере, юге, в центре области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов, на востоке, юге, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе 17 августа ночью ожидается гроза.

17 августа ночью на северо-востоке, днем на востоке, юге, центральной части Западно-Казахстанской области ожидается гроза, на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске сохраняется высокая пожарная опасность.

17 августа ночью и утром на севере, востоке Карагандинской области ожидается туман, на юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17 августа ночью и утром на западе Мангистауской области ожидается туман, на большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Актау 17 августа ночью и утром ожидается туман, сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, при грозе порывы 15-20 м/с. Днем на западе, востоке области сохраняется сильная жара 35 градусов, на большей части области - чрезвычайная пожарная опасность.

17-19 августа на западе области Жетысу, на западе, юге Акмолинской области сохраняется высокая пожарная опасность.

17 августа ночью на востоке, юге, днем на севере области Абай ожидается гроза. Ночью на севере, в центре, востоке области ожидается туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, днем на севере, в центре, юго-западе области порывы 15-18 м/с.

17 августа ночью в горных районах Восточно-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, мокрый снег). На севере, востоке, юге области ожидается гроза, ночью на севере, востоке, в центре области - туман. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный, днем на севере, востоке области порывы 15-18 м/с.

17 августа на юге Костанайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

17-18 августа ночью и утром на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидается туман, на большей части области сохраняется высокая пожарная опасность. В Петропавловске 17-18 августа сохраняется высокая пожарная опасность.

17 августа на севере, востоке Павлодарской области ожидается туман.