Штаб по противодействию паводкам: 30 тысяч голов скота отогнали в безопасные места

В Минсельхозе отчитались, какую работу проводят в рамках Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий, передаёт BaigeNews.kz.

Замминистра по вопросам животноводства и ветеринарии закреплён как непосредственное лицо по координации действий министерства, его территориальных подразделений и акиматов областей, руководители подразделений комитетов МСХ РК включены в состав областных штабов.

Для предотвращения падежа скота в регионах подтопления организована работа по перемещению животных в безопасные места выпаса. По оперативным данным, отогнано порядка 30 тысяч голов сельскохозяйственных животных.

В связи с сохраняющейся опасностью и ожидаемой второй волной паводков местные исполнительные органы ведут работу по информированию населения и принятия мер по заблаговременному отгону скота из мест высокого риска.

Падежа скота в связи с паводками избежать не удалось. Проходит подсчёт количества потерянных животных.

Для минимизации эпидемиологических рисков в регионах работают специалисты РГУ "Республиканский противоэпизоотический отряд". На балансе подведомственной организации Минсельхоза имеется техника, средства дезинфекции, запас топлива, а также инсинераторы для утилизации трупов павших животных.

После схода воды противоэпизоотический отряд министерства совместно с акиматами областей проведут сбор и ликвидацию павших животных.

Сотрудники МСХ также задействованы в работах по борьбе с паводками и ликвидацией их последствий.

В случае гибели скота при режиме ЧС в результате паводков возмещение будет предусмотрено за счёт средств местных бюджетов, а также иных источников.

В случае нехватки кормов для отогнанного с мест подтопления поголовья АО "НК "Продкорпорация" имеет возможность организовать по заявкам фермеров поставку кормов на условиях отсрочки платежей. Для этого необходимо обратиться в областной штаб по номерам, указанным ниже: