Схрон с оружием обнаружил КНБ в Алматы
Сегодня, 09:27
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 09:27Сегодня, 09:27
167Фото: КНБ РК
Комитетом национальной безопасности обнаружен схрон с арсеналом оружия в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
В КНБ сообщили, что нашли тайник с оружием и боеприпасами 24 января 2024 года.
"Изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы "Калашникова", пистолеты, ружья, а также пять гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время "январских событий", - отметили в КНБ.
Также сообщается, что проводится досудебное расследование.
Самое читаемое
- Осужденная за убийство семи младенцев медсестра получила ключи от собственной камеры
- Ходила голой: Волочкову оштрафовали по жалобе солистки группы "Стрелки"
- Шавкат Рахмонов встретился с красавицей-боксёршей из Казахстана
- Автомобиль вместе с пассажирами ушёл под лёд в Атырау
- Полицейские задержали алматинцев, душивших пожилую женщину