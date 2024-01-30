Схрон с оружием обнаружил КНБ в Алматы

Комитетом национальной безопасности обнаружен схрон с арсеналом оружия в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

В КНБ сообщили, что нашли тайник с оружием и боеприпасами 24 января 2024 года.

"Изъято 30 единиц вооружения, включая автоматы "Калашникова", пистолеты, ружья, а также пять гранат, 10 дымовых шашек и 221 патрон различного калибра. По предварительным данным, найденное оружие было похищено во время "январских событий", - отметили в КНБ.

Также сообщается, что проводится досудебное расследование.