Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили на окраине Караганды
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3 августа в вечернее время сотрудники управления криминальной полиции ДП Карагандинской области совместно с оперативным управлением КУИС МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесопосадке на окраине города обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Из тайника следственно-оперативной группой изъято обрез гладкоствольного ружья марки "Байкал", двуствольный карабин марки "Соваж", обрез двуствольного гладкоствольного ружья 12 калибра, гладкоствольное помповое ружье ИЖ-21, пистолет Макарова, 188 единиц боеприпасов различного калибра и цинковый, запечатанный ящик с 1440 патронами.
Назначены соответствующие экспертизы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК - "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".
Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.
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