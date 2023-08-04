Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили на окраине Караганды

3 августа в вечернее время сотрудники управления криминальной полиции ДП Карагандинской области совместно с оперативным управлением КУИС МВД в ходе оперативно-розыскных мероприятий в лесопосадке на окраине города обнаружили схрон с оружием и боеприпасами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Из тайника следственно-оперативной группой изъято обрез гладкоствольного ружья марки "Байкал", двуствольный карабин марки "Соваж", обрез двуствольного гладкоствольного ружья 12 калибра, гладкоствольное помповое ружье ИЖ-21, пистолет Макарова, 188 единиц боеприпасов различного калибра и цинковый, запечатанный ящик с 1440 патронами.

Назначены соответствующие экспертизы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 287 части 3 УК РК - "незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

Санкция предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок.