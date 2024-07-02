Ускоренная деглобализация и разделение мира: ШОС обретает новое влияние

Мир находится на этапе значительных изменений, в котором роль Шанхайской организации сотрудничества становится все более заметной. Процессы деглобализации, ускорившиеся после российско-украинского конфликта, приводят к формированию новых экономических и политических блоков. В этом контексте экономическое сотрудничество между членами ШОС приобретает особое значение. Об этом корреспонденту BaigeNews.kz рассказал финансовый аналитик Арман Бейсембаев.

Переход от глобализации к деглобализации

С начала ХХI века мир активно развивался в условиях глобализации, когда страны стремились к интеграции во всех аспектах – от экономики до культуры. Однако события последних лет стали инициаторами нового процесса – деглобализации. После 24 февраля 2022 года мир начал ускоренно разделяться на отдельные блоки, и это нашло своё отражение в политике и экономике.

Новое распределение сил

Арман Бейсембаев отмечает, что экономическая связка между Россией и Европой фактически прекратила своё существование.

"Европа буквально за два года полностью перекроила всю логистику поставок сырья. Конечно, не полностью: российский газ и российская нефть всё равно продолжает идти в Европу. Подозреваю, что она и будет идти. Но Россия европейский рынок потеряла на 90%. По отдельным товарным категориям потери составляют от 60%", - сказал аналитик.

Разрыв связей с Европейским союзом актуализировал Шанхайскую организацию сотрудничества. Россия теперь переориентируется на Юго-Восточную Азию, включая Китай, Индию, Вьетнам и Пакистан. Эти регионы становятся новыми центрами притяжения для российских товаров и услуг, энергии и технологий. В то же время, в условиях деглобализации формируются новые экономические и политические блоки:

Первое, Азиатско-Тихоокеанский регион: под лидерством Китая формируется мощный политико-экономический блок, включающий такие страны, как Вьетнам, Малайзия, Сингапур, Австралия. Вполне возможно, в этот блок войдут Япония и Южная Корея. Второе, Евразийский экономический союз (ЕАЭС): Россия предпринимает усилия по созданию второго важного экономического блока. Третье, Европейский союз (ЕС): это третий блок, который, несмотря на внутренние вызовы, сохраняет свою интеграционную направленность в Европе. Четвертое, Соединенные Штаты и их союзники: США также формируют свой политико-экономический блок, включающий страны НАТО.

"Возникают два больших полюса: альянс стран НАТО, то есть это связка "Штаты - Европа", с другой стороны - ШОС. На на более крупном уровне БРИКС, как альтернатива НАТО", - сказал Бейсембаев.

Роль ШОС в условиях деглобализации

Арман Бейсембаев подчеркивает, что в условиях деглобализации экономическое сотрудничество между членами ШОС играет ключевую роль. Несмотря на общую тенденцию к разобщению, международная торговля и экономические связи не могут полностью прекратиться. ШОС становится важным форумом для взаимодействия стран, ориентированных на взаимовыгодное сотрудничество.

"Экономика не остановится. Торговать друг с другом, так или иначе, придётся. Работать и сотрудничать, так или иначе, придется. От этого мы никуда не денемся. Происходит обмен товарами, энергоносителями и технологиями. Если Европейский союз отгораживает свои рынки, как это произошло с Россией, ШОС предлагает альтернативу, обеспечивая тем самым непрерывность экономических процессов", – говорит Бейсембаев.

Перспективы и вызовы ШОС

Первоначально ШОС воспринималась многими как симулякр – собрания проходили, но не приводили к значимым результатам. Сегодня же ситуация изменилась. В условиях ускоренной деглобализации и разделения мира на отдельные валютные, экономические и политические блоки, роль ШОС возрастает. В глобальной системе, где границы и барьеры становятся более отчетливыми, диалоговая площадка ШОС приобретает всё большую актуальность.

"Если Китай теряет европейский и американский рынок, то куда отправлять весь это вал электромобилей, техники, гаджетов? Конечно, это страны Тихоокеанского региона, Россия, Центральная Азия. Не сильно много, конечно. Потому что по покупательской способности мы очень сильно уступаем европейскому и американскому рынкам. Ни в какое сравнение не идет. Но тем не менее с чем-то надо работать. Сейчас как раз экономическое сотрудничество внутри ШОС углубляется даже не по желанию, а вынужденно", - подчеркивает Бейсембаев.

На фоне глобальных изменений ШОС имеет потенциал стать ключевым экономическим блоком, обеспечивающим стабильное и устойчивое развитие для своих членов. В условиях деглобализации, когда традиционные экономические связи разрушаются, ШОС может предложить новые возможности для сотрудничества и развития. Экономическое сотрудничество между членами ШОС становится не только важным, но и необходимым элементом для поддержания экономической стабильности в условиях новых глобальных вызовов.