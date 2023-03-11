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instagram/shorttrackkz Сегодня, 14:42
184
Сегодня, 14:42
184
Фото: instagram/shorttrackkz

Шорт-трекист Денис Никиша вышел в полуфинал чемпионата мира

Состоялись четвертьфинальные забеги чемпионата мира по шорт-треку на дистанции 500 метров среди мужчин в южно-корейском Сеуле, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Казахстанец Денис Никиша занял второе место в своем забеге и вышел в полуфинал.

Также сегодня выступила казахстанка Яна Хан на аналогичной дистанции. Она заняла пятое место в утешительном полуфинала и выбыла из турнира.

Нуртилек Кажгали также не смог пройти барьер полуфинала на дистанции 1500 м среди мужчин. 

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#спорт #шорт-трек
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:42
184
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