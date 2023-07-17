Сход вагонов произошёл в Жамбылской области

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Сход повлиял на график движения пассажирских поездов.

На станции Аспара 17 июля в 01:05 на участке Турксиб-Шу произошел сход грузовых вагонов, передаёт Baigenews.kz.

Жертв и пострадавших нет. На месте происшествия ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Сход повлиял на график движения пассажирских поездов. Произошла их задержка. В департаменте по ЧС Жамбылской области открыта "горячая линия" для психологической поддержки граждан. Все поезда обеспечены питьевой водой, работают вагоны-рестораны.

Для выяснения причин схода создана специальная комиссия АО "НК "КТЖ".