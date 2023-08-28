Сход оползня в Грузии: геологи назовут причину через несколько дней

В 30 километрах от Тбилиси возле средневекового монастыря Шиомгвиме сошел оползень, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на sputnik-georgia.ru.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Информация о сходе оползня вблизи монастыря появилась в социальной сети в воскресенье, 27 августа. Люди и здания, находящиеся на территории средневекового монастырского комплекса, не пострадали. Въезд на территорию монастырского комплекса ограничен.

Глава пресс-службы патриархии Андрия Джагмаидзе заявил, что небольшие обрушения у монастыря происходят каждый год.

Геологи подготовят заключение о процессах, вызвавших сход оползня у средневекового монастырского комплекса Шиомгвиме в 30 км от Тбилиси, через несколько дней.

"Обвалившаяся сегодня масса скопилась в овраге и ее очистят. Заключение будет через несколько дней", – сообщил геолог, представитель управления геологии Национального агентства по охране окружающей среды Шота Лобжанидзе.

Шио-Мгвимский монастырь (Шиомгвиме) — средневековый монашеский архитектурный комплекс неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Мтквари (Кура).