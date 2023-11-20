Шляпа Наполеона продана на аукционе за 1,9 млн евро
Сегодня, 15:08
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Сегодня, 15:08Сегодня, 15:08
122Фото: REUTERS
Двууголка, принадлежавшая Наполеону Бонапарту во времена его правления Французской империей в XIX веке, была продана на аукционе в Париже за 1,9 млн евро, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на bbc.com.
Всего у Наполеона было около 120 двуугольных шляп, которые он носил долгие годы.
Двурогая шляпа французского императора (ее называют "двууголка" или "бикорн") из черного бобрового фетра изначально была оценена в 600 —800 тыс. евро. Покупатель, заплативний в итоге намного больше, не раскрыл своего имени.
Наполеон носил шляпу боком, благодаря чему был узнаваем на поле боя. Считается, что сейчас осталось только 20 экземпляров, причем многие из этих шляп находятся в частных коллекциях.
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